Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor
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Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor

27.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:09

Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor Muş Belediyesinden vatandaşa ekmek hizmeti Muş Belediyesi tarafından kısa sürede faaliyete geçecek olan halk ekmek fabrikası, günde 60 bin ekmek üretebilme kapasitesiyle hizmete başlayacak.

Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor

Muş Belediyesinden vatandaşa ekmek hizmeti

MUŞ - Muş Belediyesi tarafından kısa sürede faaliyete geçecek olan halk ekmek fabrikası, günde 60 bin ekmek üretebilme kapasitesiyle hizmete başlayacak.

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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın girişimleriyle Lale Vadisi içerisinde bin 300 metrekare alana kurulan tam donanımlı ekmek fabrikası kısa sürede vatandaşın hizmetine sunulacak. 15 personelin de istihdam edileceği fabrikada, günde 60 bin ekmek üretilebilecek. Yapımı tamamlanan ve kısa sürede üretime geçecek olan halk ekmek fabrikasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte büyük bir eksiklik olarak gördükleri ve sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki halk ekmek fabrikasını son aşamaya getirdiklerini söyledi.

"Fırıncı esnafımızı asla mağdur etmek üzere bir çalışma düşünmedik"

Yaklaşık bin 300 metrekarelik alan üzerinde tam donanımlı ve günlük 60 bin ekmek çıkarma kapasitesiyle kurulan bir fabrika olduğunu anlatan Başkan Asya, "Amacımız ekmekteki kaliteyi ve fiyatı makul bir ölçüde tutmaktır. Fırıncılık yapan esnafımızı da asla mağdur etmek üzere bir çalışma düşünmedik ve düşünmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın hem ekmek kalitesi hem de ekmek fiyatını makul fiyatta tutup bir anlamda da 15 personelin çalışabileceği istihdam alanı oluşturup kaliteli, hijyen bir ortamda, tamamı el değmeden, un depoya döküldükten sonra fırından çıkıncaya kadar otomatik, modern bir şekilde hijyen ortamda ekmek üretimini sağlamış olacağız. Özellikle Lale Vadisi'nin kıyısında kendi üreteceğimiz unlu mamullerle kısmi bir kafe de bulunduracağız. Bu anlamda hemşehrilerimizin bu eksiğini de ifa etmiş olmanın sevinciyle bütün halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ekmek üretimine geçtiğimizde ilk etapta 5 satış noktasını oluşturmak üzere olabildiğince makul bir fiyata ve mağdur vatandaşlarımıza da ekmeği ulaştırmak üzere planlamamızı yaptık" dedi.

Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor
Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor
Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor
Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor
Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor
Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor
Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

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