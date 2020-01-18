Muratdağı'nda Kayak ve Kızak Şampiyonası
Haberler » Güncel » Muratdağı'nda Kayak ve Kızak Şampiyonası - Haber

Muratdağı'nda Kayak ve Kızak Şampiyonası

Kulüpler ve Okullar arası Kütahya Kayak-Kızak Şampiyonası, Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde düzenlendi.

18.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 18.01.2020 12:06
Muratdağı'nda Kayak ve Kızak Şampiyonası

Kulüpler ve Okullar arası Kayak-Kızak Şampiyonası, Muratdağı 'nde düzenlendi.


Gediz Kaymakamlığı, Gediz Belediye Başkanlığı, Kütahya Gençlik ve İl Müdürlüğü, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Türkiye Kayak Federasyonu ve Türkiye Kızak Federasyonu tarafından organize edilen Kütahya İli Kayak-Kızak Şampiyonası'nda sporcular dereceye girebilmek için yarıştılar.


Şampiyonada Alp Disiplini Slalom ve Büyük Slalom, Kuzey Disiplini Serbest ve Klasik Teknik, Snowboard Yarışmaları büyük heyecana sahne oldu.


Minikler A ve B kategorilerindeki sporcular yarışmalara renk katarken yıldızlar ve gençler kategorilerinde saniyeler ile dereceler belli oldu.


Minikler kategorisinde teşvik amaçlı mahalli olarak düzenlenen yarışmalarda, yıldızlar ve gençler kategorisindeki sporcular Kütahya ilini temsilen 13-15 şubat 2020 tarihinde Erzurum'da yapılacak olan Okullar arası Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil edecekler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler