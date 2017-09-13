Muratbey Uşak Tat Vermedi

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde sezona tamamen yenilenen bir kadroyla başlamaya hazırlanan Muratbey Uşak, ev sahibi olduğu Kurtuluş ve Demokrasi Şehitleri Kupası'nda oynadığı 2 maçı da kaybetti.



Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda 3 gün süren turnuvada ilk gün Demir İnşaat Büyükçekmece'ye 76-67 mağlup olan kırmızı siyahlı ekip, dün de Banvit'e ilk 3 periyodunu önde götürdüğü maçta 77-73 yenilerek son sırada kaldı. Banvit, turnuvayı ilk sırada, Büyükçekmece ise ikinci sırada tamamladı.



Daha önce de ligdeki rakiplerinden Darüşşafaka'ya yenilen, sezon öncesi oynadığı 4 hazırlık maçında 3 mağlubiyet alan Uşak, 21-24 Eylül'de Antalya'da Gloria Cup, 28-29 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de Kartepe Cup'a katılacak. - İzmir