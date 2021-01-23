Murat İde kimdir? Murat İde kaç yaşında ve aslen nereli? Murat İde ne iş yapıyor?

23 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da KRT TV'de Çiğdem Akdemir ile Burası Çok Önemli programına katılan Murat İde internette ve sosyal medyada dikkat çekti. Peki, Murat İde kimdir? Murat İde kaç yaşında ve aslen nereli? Murat İde kiminle evlendi?

Meral Akşener'in basın danışmanı, gazeteci ve yazar Murat İde, son olarak saldırıya uğramasıyla gündeme gelmiştir. KRT kültür TV'de Burası Çok Önemli programında Çiğdem Akdemir ile birlikte gündeme alt yaptığı yorumlar ve söyledikleriyle internette merak edildi. Peki, Murat İde kimdir? Murat İde kaç yaşında ve aslen nereli? Murat İde ne iş yapıyor? Murat İde kiminle evlendi?

MURAT İDE KİMDİR?

Murat İde Doğum Tarihi: 25 Mayıs 1969

Murat İde Nereli: Malatya

Murat İde Mesleği: Gazeteci, TV sunucusu, Basın danışmanı

Murat İde, Malatya'da 25 Mayıs 1969 tarihinde astsubay bir baba ile öğretmen bir annenin ilk çocuğu olarak doğdu. Tam adı Yunus Murat İde'dir. İlk ve orta öğretimini Ayancık, Malatya ve İzmir'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV Bölümünden mezun oldu.

Bengü Türk Televizyonunda Genel Yayın Yönetmenliği; Takvim, Tercüman ve Ortadoğu Gazetelerinde köşe yazarlığı, Yeniçağ Gazetesinde ise Ters Açık köşe yazıları ile yazarlığını sürdürmektedir. 2007 yılında yayın hayatına başlayan Bengü Türk televizyonuna Genel Yayın Yönetmeni oldu. Aynı zamanda "Medya Açılımı" adlı programını yaptı.

Zeynep isminde 21 yaşında bir kızı olan Murat İde Şeriatın Kestiği Yürek isimli bir kitaba imzasını atmıştır.

25 Ekim 2017 yılında Meral Akşener tarafından kurulan İyi Parti'nin Basın Danışmanlığı Görevini üstlenmiştir.