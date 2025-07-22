Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, hakkında ortaya atılan ciddi suçlamaların ardından yeniden gündeme geldi. Kamuoyunun yakından tanıdığı Çetinkaya'nın biyografisi, yaşadığı gelişmelerin ardından "Murat Çetinkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularıyla araştırılmaya başlandı. Peki, Murat Çetinkaya kimdir? Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

MURAT ÇETİNKAYA KİMDİR?

1976 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde doğan Murat Çetinkaya, Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden biri olarak biliniyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı göreviyle kamuoyunun yakından tanıdığı Çetinkaya, eğitim ve kariyer hayatında önemli başarılara imza attı.

Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya kaç yaşında, nereli

Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Çetinkaya, aynı zamanda Sosyoloji bölümünde çift anadal yaptı. Ardından, yine Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı ve uluslararası finans, ekonomi ve politika alanlarında doktora çalışmaları yürüttü.

Bankacılık kariyerine Albaraka Türk Katılım Bankası'nda başlayan Çetinkaya, burada uluslararası bankacılık ve hazine departmanlarında çeşitli görevlerde bulundu. 2003 yılında Türkiye Halk Bankası'na geçerek, Uluslararası Bankacılık ve Yapılandırılmış Finansman Daire Başkanı ve sonrasında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Murat Çetinkaya kimdir

2008-2012 yılları arasında ise Kuveyt Türk Katılım Bankası'nda Hazine, Uluslararası Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

29 Haziran 2012 tarihinde TCMB Başkan Yardımcılığı görevine atanan Murat Çetinkaya, 2016 yılında Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirildi. Ancak, 6 Temmuz 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı ve yerine Murat Uysal atandı.