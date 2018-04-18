Muhtar Kent: "21'inci Asır Gelişmekte Olan Ülkelerin Asrı Değil, Kadınların Asrıdır"

Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, "Bir yatırım bankası 21'inci asrın gelişmekte olan ülkelerin asrı olduğundan bahsediyordu. Ben de bugün 6-7 sene evvel Davos'ta, 21'inci asır gelişmekte olan ülkelerin asrı değil, kadınların asrıdır dedim. O bakımdan buna çok inanmaktayım" dedi.

Coca-Cola, Türkiye'de kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla 2015 yılından bu yana yürüttüğü Kız Kardeşim Projesi'nin ikinci faz tanıtımını düzenlenen basın toplantısı ile gerçekleştirdi. Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanı Evguenia Stoichkova, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Halim Mete, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, kapsamı genişletilen projenin gelecek hedefleri konuşuldu.

Coca-Cola, 2020 yılına kadar tüm dünyada 5 milyon kadının ekonomik ve toplumsal hayatta güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda 2010 yılında hayata geçirdiği 5by20 Programı ile bugüne kadar 75 ülkede 2,4 milyonun üzerinde kadına ulaştı. 5by20 kapsamında sunulan eğitimler, finansal destekler ve mentorluk programı ile kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi amaçlanıyor. Türkiye'de de 5by20 hedefi kapsamında 2015 yılında hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi bugüne kadar 19 ilde 2 binden fazla kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almalarına destek oldu.

'Kız Kardeşim' 2018 yılında 30 ilde 9 bin kadına ulaşacak

Kız Kardeşim projesinin ikinci fazında, proje ortakları olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) katkılarıyla, 30 ilde 9 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Yeni dönemde, girişimci olmak ve ekonomik hayata katılmak isteyen kadınlara girişimcilik, finans, bilişim ve iletişim alanlarında destek sağlanacak. Her proje şehrinde fikir üretme, girişimcilik kampları ve kadın girişimciler ile ilham buluşmaları gerçekleştirilecek. Proje kapsamında ayrıca İstanbul, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mersin'de 500 mülteci kadın için de girişimcilik eğitimleri verilecek.

"21. yüzyılın kadınların yüzyılı olarak anılacağına inanıyorum"

Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Günümüz dünyasının en dinamik ve en hızlı büyüyen ekonomik gücünün de kadınlar olduğunun çok iyi farkındayım. Bir yatırım bankası 21'inci asrın gelişmekte olan ülkelerin asrı olduğundan bahsediyordu. Ben de bugün 6-7 sene evvel Davos'ta, '21'inci asır gelişmekte olan ülkelerin asrı değil, kadınların asrıdır' dedim. O bakımdan buna çok inanmaktayım, şirketim de buna inanıyor ve bunun için de böyle güzel projelere imza atabiliyoruz. Şirketimizin dört duvarı dışına çıkalım. Bugüne kadar konmuş en cesur hedefi koyalım; beş milyon kadın girişimci meydana getirmek için bir hedef koyduk 2010 yılından 2020'ye kadar. İşte bu kız kardeşim projesi de bu hedefi yakalamak için olan projelerden bir tanesi".

"Kadın öğrenci sayımız yüzde 40'lar civarında"

Projenin paydaşlarından olan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise ailesinden örnek vererek, "Aslında doğduğumda üç erkek kardeş bir de baba yani evde annemiz azınlıktı. Bugün tam tersine evde ben azınlığım, iki tane kızım; eşim var ve çok memnunum hayattan. Keşke bir ablam olsun diye düşünüyordum ama iki tane de kızım oldu. Enteresandır kızlar mühendis olmaz derler. Bir mühendislik üniversitesinin rektörü olarak gelin görün kadın öğrenci sayımız hemen hemen yüzde 40'lar civarında ki bazı fakültelerimizde yüzde 60'a yüzde 40 kadın oranı var" diye konuştu.

"Biz bunun tüm illere yayılmasında 9 bini 900 bine kadar çıkartacak şekilde varız"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Halim Mete, projenin bütün illere yayılması gerektiğini söyledi. Mete, şu ifadeleri kullandı: "Kız kardeşim projesiyle Türkiye'nin 30 ilindeki 9 bin kadına teknoloji çağında geçerli olan becerileri kazandırmak üzere eğitimler vereceğiz. Burada da şunu söylemek istiyorum; ne 30 il yeter, ne 9 bin kişi yeter. Bunu bütün illerimize yaymamız lazım. Biz bunun tüm illere yayılmasında 9 bini 900 bine kadar çıkartacak şekilde varız. Burada bunu söylemek istiyorum. Böyle kısıtlamayalım. Bütün illerimize yayacağımız sürekli bir proje olarak devam etmesini teklif ediyorum".

Toplantı sonunda, moderatörlüğünü Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır'ın yaptığı 'Kadınların Güçlenmesinin Önemi' konulu panel gerçekleştirildi. Panele, TOBB Genç Girişimciler Konseyi Başkan Vekili ve Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Coca-Cola İçecek İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Özgen ve İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülname Turan katıldı. - İSTANBUL