"Mühendisler İçin Dijital Fabrikalar" internet semineri devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

"Mühendisler İçin Dijital Fabrikalar" internet semineri devam ediyor

24.11.2020 11:49 | Son Güncelleme: 24.11.2020 11:52

Mitsubishi Electric, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliğiyle düzenlediği webinarlara EMO İzmir Şubesi ile devam ediyor.

Mitsubishi Electric, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliğiyle düzenlediği webinarlara EMO İzmir Şubesi ile devam ediyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, pandemi döneminde ülkenin dört bir yanındaki paydaşlarıyla olan iletişimini dijital platformlar üzerinden sürdürüyor.

EMO iş birliğinde "Dijital Fabrikalar Zamanı" konseptiyle İstanbul ve Trabzon şubeleri ile webinarlar düzenleyen Mitsubishi Electric, şimdi de EMO İzmir Şubesi ile düzenlenecek online etkinliklerde katılımcılarla buluşacak.

Online seminerlerin ilkinde yarın, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Robot Ürün Yönetimi Takım Müdürü Necmi Ömerdedeoğlu "İleri Robot Teknolojileri" konusunu ele alacak.

Webinarların ikincisi, 2 Aralık Çarşamba günü Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü MAPS Ürün Yönetimi Yetkilisi Burcu Çöpür'ün katılımıyla "MAPS-SCADA & Enerji İzleme" başlığıyla gerçekleşecek.

Webinarlar, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Departman Müdürü Tolga Bizel'in 16 Aralık Çarşamba günü gerçekleştireceği "Yapay Zeka Uygulamaları-Nesnelerin İnterneti, Fabrikaların Dijital Dönüşümü Kapsamında Akıllı Fabrikalar" konulu sunumla sona erecek.

Sanayi 4.0'a dijital fabrika konsepti "e-F@ctory" ile yanıt veren Mitsubishi Electric, yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan bu konseptle üreticilerin küresel rekabette öne çıkmasına imkan tanıyor.

Tescilli yapay zeka (AI) teknolojisi "Maisart" ile şirketlerin yapay zekadan yüksek fayda sağlamaları için çalışan Mitsubishi Electric; robotlar, gömülü bilgisayar sistemleri ve akıllı PLC'ler başta olmak üzere tüm yeni nesil otomasyon çözümleriyle üretimde maliyetleri minimuma indirirken verimliliği maksimuma çıkarıyor.

Dijital fabrikalarla Türk sanayicilerini geleceğe hazırlayan Mitsubishi Electric'in inovatif teknolojilerini paylaşacağı webinarlar ile ilgili bilgilere Mitsubishi Electric Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Bu arada, seminerler, ücretsiz ve herkesin katılımına açık olarak gerçekleşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

İlgili Haberler

EGİAD, üyelerini markalarla buluşturmaya devam ediyor
EGİAD, üyelerini markalarla buluşturmaya devam ediyor
Karatay Belediyesi İmar Kanunu'nun 18. Maddesiniuygulamaya devam ediyor
Karatay Belediyesi İmar Kanunu'nun 18. Maddesiniuygulamaya devam ediyor
Yapı kimyasallarında Ar-Ge çalışmaları devam ediyor
Yapı kimyasallarında Ar-Ge çalışmaları devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Bülent Arınç Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Demet Akalın Fatih Artman Funda Eryiğit
Spor Mert Günok Caner Erkin Gökhan Gönül Lewis Hamilton Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kaza Türk Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Mühendisler İçin Dijital Fabrikalar" internet semineri devam ediyor - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 12:02:58. #1.14#
title