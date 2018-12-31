Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhafız Alayı'nda vatani görevini yapan tutuksuz sanık D.A. savunma yaptı.

D.A, komutan konutları bölgesinde görevli olduğunu ve 18.00 gibi nöbeti devrettiğini, yemekten sonra da bölük içtimasına geçtiğini söyledi.

Burada uzman çavuşların silah ve teçhizatlarını almalarını söylediğini belirten D.A, ardından şarjör dağıtıldığını, içtima alanında alay komutanı Muhsin Kutsi Barış'ın emriyle telefonların toplatıldığını ve DEAŞ saldırısına karşı Genelkurmay Başkanlığına gideceklerinin bildirildiğini dile getirdi.

Daha önce tatbikat yapılacağı söylendiği için konuşmaların da tatbikat amaçlı olduğunu düşündüğünü savunan D.A, "Dışarıya çıkacağımız aklımızdan geçmezdi." dedi.

Otobüse bindirildiklerini ve Genelkurmay Başkanlığı bitişiğindeki Milli Savunma Bakanlığı tarafına giriş yaptıklarını anlatan D.A, ağaçların arkasında beklemeye başladıklarını anlattı.

D.A, alçaktan uçan uçakların geçmeye başladığını, yaşadıklarına anlam veremediklerini iddia ederek, bir süre sonra vatandaşların nizamiye önünde toplanmaya başladığını, ardından nizamiye kapısının kırıldığını, bunun üzerine "Nurhak" isimli uzman çavuşun emriyle kol kola girip bariyer kurduklarını belirtti.

D.A, oradaki bir kadının "Kandırılıyorsunuz, darbe oluyor." diyerek kendilerini uyardığını savunarak, "Başımızdaki uzmanlar halk uzaklaşsın diye 'Havaya ateş edin' emri verdi. Ben de bir el ateş ettim. Yanımdaki arkadaşlardan da havaya ateş eden vardı." diye konuştu.

D.A, o sırada bir helikopterden vatandaşlar ile aralarındaki bölgeye ateş açıldığını ifade etti.

Daha sonra geriye çekildiklerini ve ilerleyen saatlerde oradan çıkmak için beklediklerini öne süren D.A, sabah olduğunda yine çıkmak için beklerken vatandaşların kendilerine su ve ekmek verdiğini, saat 17.00 gibi polislere teslim olduklarını söyledi.

D.A, mahkeme başkanının sorusu üzerine alay komutanı, yardımcıları ve başlarındaki bölük komutanından şikayetçi olduğunu ifade etti.

Diğer sanıkların beyanlarının ardından duruşmaya çarşamba günü devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: AA