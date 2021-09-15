Muhafazakar giyim markası global mottosunu Halima Aden ile duyurdu - Haberler
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Muhafazakar giyim markası global mottosunu Halima Aden ile duyurdu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Muhafazakar giyim markası global mottosunu Halima Aden ile duyurdu

Muhafazakar giyim markası Modanisa, global mottosunu Halima Aden ile duyurdu.

Muhafazakar giyim markası Modanisa, global mottosunu Halima Aden ile duyurdu. 6 farklı dilde uyarlanan mottonun Türkçesi "Kendin Olmak Modanisa" olarak belirlendi.

Muhafakazar giyim markası Modanisa, Halima Aden'in katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, 10'uncu yılında tüm dünyaya bir motto ile sesleneceklerini duyurdu. Orijinali İngilizce ve "Your World To Wear" şeklinde olan motto, Türkçe'de "Kendin olmak Modanisa" şeklinde kullanılacak.

"EVE DÖNÜŞ HİSSİ YAŞIYORUM"

Global motto lansmanı basın toplantısında konuşan ve imzaladığı anlaşmayı 'eve dönüş' olarak niteleyen Halima Aden, yeni mottonun kendisinin tavrını ve duruşunu da kapsayan içeriğine inandığı için marka elçisi olmayı kabul ettiğini söyledi. Aden, "Kariyerim boyunca benim hep yanımda olan Modanisa'nın marka elçisi olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Benim inancımı ve değerlerimi paylaştı ve Müslüman bir kadın olarak seçimlerime her zaman saygı duydu. Şimdi eve dönüş hissi yaşıyorum" diye konuştu.

İKİ ÖZEL KOLEKSİYON HAZIRLAYACAK

Aden, gençlere önerileri sorulduğunda, "Kendinizi değil, oyunu değiştirin" dedi. Halima Aden, iki yıllık anlaşma kapsamında tüm dünyada markayı temsil ederken, iki tane de özel koleksiyon hazırlayacak.

"KADINLAR GİYİMLERİYLE DE 'KENDİSİ OLMAK' İSTİYOR"

Kadının kendi değerlerinden vazgeçmeden hayatını zenginleştirmesine yol arkadaşlığı yapmak hayaliyle 2011'de yola çıktıklarını söyleyen markanın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Kerim Türe, "Bizim Halima Aden ile birlikteliğimiz, hayli geçmişe dayanıyor. 2016 yılında henüz kariyerinin en başında Miss ABD Güzellik Yarışması'na katılan Halima Aden, yarışmada markamızdan satın aldığı tesettür mayosuyla yürümüş ve ABD'de bir güzellik yarışmasına katılan ilk hijabi giyinen Müslüman kadın olarak nitelenmişti. Halima, 10 ay kadar önce, 'kendisini inançlarından taviz vermeye zorladığını' söyleyerek modelliğe veda etmişti. Halima Aden'in herkes tarafından saygı duyulması gereken bu tercihi, bizim global mottomuz ile de büyük bir örtüşme gösteriyor. Halima Aden sadece mesleğini icra edişiyle değil, hayattaki duruşuyla da tüm dünyanın hayranlığını kazanmış bir örnek kişi, rol model. Markamızın varlık amacıyla Halima 'nın kendisi olmak için verdiği mücadele doğal olarak eşleşince, bize de tüm dünyadaki

kendisi olmak isteyen muhafazakar kadınların tercihinin sesi olması için bu harika iş birliğine imza atmak düştü."


Muhafazakar giyim markası global mottosunu Halima Aden ile duyurdu

Muhafazakar giyim markası global mottosunu Halima Aden ile duyurdu

Muhafazakar giyim markası global mottosunu Halima Aden ile duyurdu

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Haber: Muhafazakar giyim markası global mottosunu Halima Aden ile duyurdu - Haberler
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