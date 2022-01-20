Muğla Genç işe yerleştirmede Türkiye üçüncüsü

İstihdam sağlamaya yönelik faaliyetlerin görüşüldüğü ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği 2022 yılı birinci İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Ermaş Mermer Ula fabrikasında Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı.

MUĞLA (Bültenler) - Toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İlyas Sarıyerli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muzaffer Akgül, Ticaret İl Müdürü Gülşah Yalçınkaya, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayyıldız, Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan, TÜRK-İş İl Temsilcisi Osman İlhan, TİSK İl Temsilcisi Hasan Yavuz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Serap Özen, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Temsilcisi Necdet Yaman, Hak-İş Temsilcisi Fatma Kuzucuoğlu, Tüm-İş İl Temsilcisi Muhammet Esat Sarıhan ve GEKA Muğla Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mehmet Sert katıldı.

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı ve Ermaş Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan Toplantıda yaptığı sunumda 1985 yılında Ula ilçesinde 150 metrekarelik bir mermer atölyesi olarak faaliyetine başlayan Ermaş Madenciliğin bugün 4 fabrika, 6 mermer ocağı, 550 çalışanıyla büyümeye ve yatırımlara devam ettiğini belirterek dünyanın en gelişmiş kuvars esaslı kompoze plaka fabrikasını 2018 yılında Bayır mahallesinde faaliyete geçirdiklerini yine bayır mahallesinde yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacak ikinci bir fabrikanın projesine başlandığını, 2023 yılında üretime geçmeyi planladıklarını ifade etti.

Ermaş Madenciliğin kurumsal olarak Muğla'ya sağlık, eğitim gibi birçok konuda katkı sunduğunu belirten Mustafa Ercan "Babamız merhum Hüseyin Ercan'ın adını taşıyan Ula Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi bize en çok haz veren, bağış yapma konusunda bizi en çok motive eden bağışımız oldu. Tüm iş insanlarını Muğla'nın geleceğine katkı sunmaya davet ediyorum" dedi.

Toplantıda İŞKUR olarak istihdama yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İlyas Sarıyerli, 2021 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özel sektörde genç işe yerleştirmede Muğla'nın Türkiye üçüncüsü olduğunu ifade eden Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İlyas Sarıyerli, işveren ziyaretleri ve danışmanlığı, işbaşı eğitim programlarına engelli katılımcı hedeflerinde Muğla'nın Türkiye'de ilk 10'da yer aldığını söyledi.

2021 yılında 23.500 kişinin işe yerleştirildiği, 4402 vatandaşın işbaşı eğitim programından faydalandığı, 93 kişinin çeşitli mesleki eğitim kurslarına katıldığı belirtildi.

2021 yılında 13.500 kişinin işsizlik sigortası ödemesinden, 29.950 kişinin kısa çalışma ödeneğinden, 25.100 kişinin nakdi ücret desteğinden faydalandığı ve Toplum Yararına Destek Programı kapsamında 1980 kişinin istihdam edildiği bildirildi.

Daha sonra 2022 yılında istihdam ve çalışma hayatı konusunda yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Ardından işsizlikle mücadele ve dezavantajlı grupların istihdama kazandırılması amacıyla hazırlanan projeler hakkında bilgi verildi.

Kurul üyelerinin görüş alışverişinde bulunulmasının ardından toplantı gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanmasıyla son buldu.

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