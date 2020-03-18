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İçişleri Bakanlığı, Muğla, Datça, Güncel

MUĞLA Datça'da mekanlar kapandı sahiller ve sokaklar boş kaldı

Datça'da mekanlar kapandı sahiller ve sokaklar boş kaldıMUĞLA'nın Datça ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kafeterya, kahvehane ve çay bahçeleri gibi umuma açık alanlar tamamen kapandı.

18.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:14
MUĞLA Datça'da mekanlar kapandı sahiller ve sokaklar boş kaldı

Datça'da mekanlar kapandı sahiller ve sokaklar boş kaldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kafeterya, kahvehane ve çay bahçeleri gibi umuma açık alanlar tamamen kapandı. İlçe merkezinde yaz-kış hemen her gün onlarca insanın gezip dolaştığı sahiller ise boş kaldı. İşletmeler masa ve sandalyelerini bir kenara toplayıp, yasakların kalkmasını beklemeye başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine 'koronavirüs tedbirleri' ile gönderdiği ek genelge ile 16 Mart'ta saat 00.00 itibariyle "Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin" geçici bir süreliğine durdurulmasına yönelik karar Muğla'nın Datça ilçesinde de uygulanmaya başlandı. Günün her saati insanlarla dolup taşan ilçedeki kalabalık yerler bomboş kaldı. Kafeler ve restoranların kepenkleri kapattı, dükkanların önlerindeki masa ve sandalyeleri bir kenara toplayıp, yasağın kalkmasını beklemeye başladı. Polis ve zabıta ekipleri denetimleri ise denetimleri sıklaştırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, ilçede koronavirüse karşı alınan önlemlere tam anlamıyla riayet edildiğini belirtip, "Kendim dolaştım, zabıta-emniyet beraber dolaştı. Kahvehaneler, çay bahçeleri, kafeteryalar tamamen kapalı. Vatandaşlar, işletme sahipleri çok duyarlı davranıyorlar. İşletmelerin faaliyetlerinin durdurulması, onların zarara uğratılması adına yapılmış bir işlem değil. Herkes, duyarlı olmak zorunda. Para hiçbir zaman insan sağlığından önemli değildir. Bugünler, gelip geçecektir. Uyarılarımızı yaptık. Şu ana kadar bir tek kişi aksi yönde ne bir eleştirili ne bir davranış göstermedi" dedi.

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MUĞLA Datça'da mekanlar kapandı sahiller ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: DHA

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MUĞLA Datça'da mekanlar kapandı sahiller ve sokaklar boş kaldı

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