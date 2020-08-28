Muğla'daki cinayetin zanlısı 3 yıl sonra Azerbaycan'da yakalandı
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Muğla'daki cinayetin zanlısı 3 yıl sonra Azerbaycan'da yakalandı

Muğla'daki cinayetin zanlısı 3 yıl sonra Azerbaycan'da yakalandıMUĞLA'nın Menteşe ilçesinde 3 yıl önce tartıştığı Murat Ekici'yi (46) öldürüp, firar eden Cevat Koparır (55), Azerbaycan'da İnterpol tarafından yakalanıp, Muğla'ya getirildi.

28.08.2020 21:30 | Son Güncelleme: 28.08.2020 21:34

Muğla'daki cinayetin zanlısı 3 yıl sonra Azerbaycan'da yakalandı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde 3 yıl önce tartıştığı Murat Ekici'yi (46) öldürüp, firar eden Cevat Koparır (55), Azerbaycan'da İnterpol tarafından yakalanıp, Muğla'ya getirildi. Koparır, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Menteşe'nin kırsal Sarnıç Mahallesi Akbük mevkisindeki bir kafeteryada, 30 Ağustos 2017 tarihinde müşterilerden Cevat Koparır ile işletmede çalışan Murat Ekici arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Koparır, bıçakla Ekici'yi kalbinden yaraladı. Ekici, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Koparır kaçtı. Hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılan Koparır, yapılan uzun çalışmalar sonucu Azerbaycan'da İnterpol tarafından yakalandı. Uçakla Muğla Dalaman Havalimanı'na getirilen Koparır'ın jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Muğla'daki cinayetin zanlısı 3 yıl sonra Azerbaycan'da yakalandı

Kaynak: DHA

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