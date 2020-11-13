Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

13.11.2020 11:37 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:40
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen V.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, pompalı tüfek ve uyuşturucu satışı yaptığına dair not aldığı defter ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerimin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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