Muğla'da tefeci operasyonu: 2 gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tefecilik iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen bir grubu takibe aldı.

İlçede belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, tefecilik yaptığı iddia edilen A.Ç ve M.S.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde 2 araç satış sözleşmesi, 15 taşınmaz tapu senedi, 1 vergi beyannamesi, 1 satış anlaşması, 6 çek, 1 not defteri, 27 tabanca mermisi, 45 av tüfeği fişeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 965 lira ele geçirildi.

Ekipler, incelenmek üzere dijital materyallere de el koydu.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen