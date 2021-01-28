Muğla'da tefeci operasyonu: 2 gözaltı
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Muğla'da tefeci operasyonu: 2 gözaltı

28.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:40
Muğla'da tefeci operasyonu: 2 gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tefecilik iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tefecilik iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen bir grubu takibe aldı.

İlçede belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, tefecilik yaptığı iddia edilen A.Ç ve M.S.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde 2 araç satış sözleşmesi, 15 taşınmaz tapu senedi, 1 vergi beyannamesi, 1 satış anlaşması, 6 çek, 1 not defteri, 27 tabanca mermisi, 45 av tüfeği fişeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 965 lira ele geçirildi.

Ekipler, incelenmek üzere dijital materyallere de el koydu.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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