Muğla'da 'tam kapanma' öncesi 2 kilometrelik kuyruk
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Muğla'da 'tam kapanma' öncesi 2 kilometrelik kuyruk

Muğla'da 'tam kapanma' öncesi 2 kilometrelik kuyruk
Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın turistik ilçeleri, 17 gün sürecek 'tam kapanma' öncesi tatilci akınına uğradı.

MUĞLA'nın turistik ilçeleri, 17 gün sürecek 'tam kapanma' öncesi tatilci akınına uğradı. Gelişler sürerken, Muğla- Aydın karayolunda kontrol noktasında yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Türkiye genelinde bugün saat 19.00'da başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye ve Ortaca gibi turizm ilçelerine sahip Muğla, tatilcilerin akınına uğradı. Bölgedeki şehirlerden yola çıkan tatilciler, yollarda yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri, Muğla- Aydın karayolunda kontrol noktasında araçları durdurup sürücülerin evraklarını kontrol etti. Bu sırada karayolunda yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kapanma öncesi yaşanan yoğunlukla ilgili uyarılarda bulundu. Başkan Gürün, vatandaşların test yapılmadan şehirlerden çıkarılmasının yanlış olduğunu belirterek, "Büyükşehirlerimizden Anadolu'nun tüm il ve ilçelerine gidenlerimiz oldu. Muğla da bu durumdan önemli bir pay aldı. Özellikle Bodrum'a gelen araçlar adeta kuyruğa girdi. İstanbul başta olmak üzere birçok farklı şehirden Muğla genelinde kapanma sürecini yazlıklarda veya özel villalarda geçirmek için buraya geldiler. Maalesef bu bize 7 ile 14 gün içerisinde negatif olarak geri dönecek. Gelenlerin virüsü taşıma ihtimali çok yüksek. Ama bunların testleri yapılmadığı için şu an taşıyıcı olup olmadıkları bilinmiyor. Muğla bölgesine gelen yeni misafirlerimiz çok dikkatli olmak durumunda. Maske mesafe ve hijyene çok uymalılar. Kendi sağlıkları, ailelerinin sağlıkları ve tüm toplum için sağlığı için çok dikkatli olmaları gerekli. Gelenlerin başımızın üstünde yeri var" dedi.


- Muğla
Muğla'da 'tam kapanma' öncesi 2 kilometrelik kuyruk
Muğla'da 'tam kapanma' öncesi 2 kilometrelik kuyruk
Muğla'da 'tam kapanma' öncesi 2 kilometrelik kuyruk
Muğla'da 'tam kapanma' öncesi 2 kilometrelik kuyruk
Muğla'da 'tam kapanma' öncesi 2 kilometrelik kuyruk
Muğla'da 'tam kapanma' öncesi 2 kilometrelik kuyruk
Muğla'da 'tam kapanma' öncesi 2 kilometrelik kuyruk
Muğla'da 'tam kapanma' öncesi 2 kilometrelik kuyruk
Muğla'da 'tam kapanma' öncesi 2 kilometrelik kuyruk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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