Muğla'da "silahlı tehdit" ve "kasten yaralama" suçundan 4 kişi tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde "silahlı tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kötekli Mahallesinde faaliyet gösteren bir eğlence merkezinin önünde meydana gelen kavgada bir kişi yaralandı.

Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından silahla tehdit, kasten yaralama, hürriyeti tahdit suçu kapsamında çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler olayı E.K, Y.E.K, A.E. ve O.U'nun gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ve 48 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.