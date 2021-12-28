Muğla'da seyir halindeki kamyonda çıkan yangın hasara yol açtı
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya-Fethiye kara yolunda seyreden 09 F 2197 hayvan yemi yüklü kamyonun ön tarafında yangın çıktı.
Yangına söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışan sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yangın söndürüldü.
Yangın, hasara neden oldu.
AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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