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Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Çarşı ile Dispanser caddelerinde bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu boşaltmak için mücadele etti.

İlçedeki birçok ana ve ara yolda da su birikintisi oluştu. Su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Su birikintisi oluşan yollarda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı ve bazı yolları zaman zaman trafiğe kapattı.

İlçedeki birçok evin bahçesi de yağmur suyuyla doldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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