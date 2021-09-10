Muğla'da ormanlara giriş 1 Ekim'e kadar uzatıldı - Haberler
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Muğla'da ormanlara giriş 1 Ekim'e kadar uzatıldı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Yerel

Muğla'da ormanlara giriş 1 Ekim'e kadar uzatıldı -Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan orman yangınları sonrası Muğla Valiliği 5 Eylül'e kadar olan ormanlara giriş yasağını 1 Ekim tarihine kadar uzattı Muğla tarihinin en büyük orman yangınının yaşandığı Temmuz ve Ağustos aylarında Muğla...

Muğla'da ormanlara giriş 1 Ekim'e kadar uzatıldı

-Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan orman yangınları sonrası Muğla Valiliği 5 Eylül'e kadar olan ormanlara giriş yasağını 1 Ekim tarihine kadar uzattı

MUĞLA - Muğla tarihinin en büyük orman yangınının yaşandığı Temmuz ve Ağustos aylarında Muğla Valiliği tarafından 5 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklanmıştı.

Muğla valiliği yayımladığı yeni iç genelge ile bu süreyi 1 Ekim tarihine kadar uzattı. Buna göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Muğla sınırları içerisindeki ormanlık sahalara 5 Eylül-1 Ekim 2021 tarihleri arasında görevliler dışında girmesine izin verilmeyecek. Ayrıca Muğla genelinde ormanların çevresinde mola verilmesi, piknik yapılması mangal, semaver ve ateş yakılması ile ilgili alınan yasaklama kararı da 2 Ekim'e kadar uzatıldı.

Yine Muğla genelinde başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere tüm mahallerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması, orman alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılması yasağı da devam ediyor. Alınan karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca adli ve idari işlem yapılacağı açıklandı.

Muğla'da ormanlara giriş 1 Ekim'e kadar uzatıldı

Muğla'da ormanlara giriş 1 Ekim'e kadar uzatıldı

Muğla'da ormanlara giriş 1 Ekim'e kadar uzatıldı

Muğla'da ormanlara giriş 1 Ekim'e kadar uzatıldı
İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Muğla'da ormanlara giriş 1 Ekim'e kadar uzatıldı - Haberler
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