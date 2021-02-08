Muğla'da kuvvetli fırtına etkili oluyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtınada bir motor yat sürüklendi, Marmaris'te ağaçlar devirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtınada bir motor yat sürüklendi, Marmaris'te ağaçlar devirdi.

Bodrum'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Dün gece yarısından sonra etkisi artan rüzgarın saatteki hızı 63 kilometreyi geçti.

Balıkçıların denize açılamadığı ilçede, Gümbet Koyu'nda sürüklenen bir motor yat, başka bir tekne yardımıyla çekildi. Bitez Koyu'nda demirli bir yelkenli de demir tarama riski yaşanınca limana yakın yere alındı.

Adrenalin tutkunu rüzgar sörfçüleri de zor anlar yaşadı. Denizde olan sörfçüler ani rüzgarların etkili olduğu anlarda dengede duramadı.

Marmaris Turunç ve Bozburun mahallelerinde iki ağaç devrildi.

Belediye ekipleri ağacı bulunduğu yerden kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS