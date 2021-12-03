Muğla'da bir iş yerinde asansör boşluğuna sıkışan işçi ağır yaralandı - Haberler
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Muğla'da bir iş yerinde asansör boşluğuna sıkışan işçi ağır yaralandı

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Muğla'da bir iş yerinde asansör boşluğuna sıkışan işçi ağır yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinde asansör boşluğuna sıkışan işçi ağır yaralandı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinde asansör boşluğuna sıkışan İşçi ağır yaralandı.

Cevat Şakir Mahallesi'ndeki bir işletmede asansör arızasını tamir etmeye çalışan Hüseyin P, asansörün aniden üzerine düşmesi sonucu asansör boşluğunda sıkıştı.

Boynundan ağır yaralandığı belirlenen işçi için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Yaralı, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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