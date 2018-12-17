Müge Anlı'nın İşaret Ettiği O İsim, Kayıp İki Kadının Katil Zanlısı Olarak Tutuklandı

Müge Anlı'nın işaret ettiği Haydar Sırça, kayıp iki kadının katil zanlısı olarak tutuklandı.

İzmir'de 8 Ağustos'ta esrarengiz bir şekilde kaybolan 42 yaşındaki Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Gelişmeyi günlerdir iki kadını adım adım izleyen Müge Anlı duyurdu. Anlı; "Nursel Doğan, en son sevgilisi Haydar Sırça ile görüştükten sonra kaybolmuştu. Haydar Sırça, o günle ilgili çelişkili ifadeler veriyordu. Verdiği bu ifadeler doğrultusunda, 'kuvvetli cinayet' şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi" dedi. Müge Anlı, zanlı Haydar Sırça'yı programında konuk etmiş, birçok çelişkili ifadesini ortaya çıkarmıştı. İki genç kadının kaybıyla ilgili olarak Haydar Sırça'yı işaret etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA