Müge Anlı ATV Canlı izle! 31 Mart ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı ATV Canlı izle! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 31 Mart ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle!Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 31 Mart 2021 Çarşamba ekranlara geldi. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 31 2021 Çarşamba ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Mart 2021 Çarşamba canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 31 MART 2021 ÇARŞAMBA

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 30 MART'TA NELER OLDU?

Mehmet Kirenci 28 gün sonra İstabul Esenler'de bulundu. Mehmet Kirenci dikkatli bir izleyici sayesinde sağ salim ağabeyine teslim edildi. Manisa'da kaybolduktan 35 gün sonra baraj gölünde ölü olarak bulunmuştu. Cinayet adım adım çözüldü. Özcan Eren cinayetinde karar... 57 yaşındaki Nalan Ülker'den dolandırıcılık iddiası. Yaklaşık bir buçuk milyon liraya sahipti. Şimdi borç batağıyla mücadele ediyor.

Nalan Hanım'ın kuzeni Birol Bey canlı yayında. Birol Bey, Özkan'ı tanıyorum Nalan Hanım Özkan'la Kıbrıs'a, Romanya'ya gezmeye gittiklerini belirtti. Özkan'ın Nalan'a 350 Bin Lira kredi çektirdiğini bu olayın kendisine intikalinden sonra olaya el attığını ve Özkan'a o parayı ödettiğini belirtti. Daha sonra Nalan'ın 4 sefer kendisini savcılığa verdiğini hepsi takipsiz kaldığını belirtti. Nalan Hanım'ın kendisinden 275 Bin Lira aldığını ve onu da Özkan'a verdiğini iddia etti. 62 yaşındaki Ayten Sevim'in şüpheli ölümü. Kızlarının yanı sıra eşi ve oğlu da canlı yayında... Mürettin Sevim eşini darp etti mi? Olay günü neler oldu? Ayten Sevim'in ölümündeki soru işaretleri…

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.