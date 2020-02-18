18.02.2020 10:03 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:03

MSB: "Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlar ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek." - ANKARA

Kaynak: İHA