Msb: "Ege Denizi'nde Güven Artırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları Başta Olmak Üzere İşbirliğini...

MSB: "Ege Denizi'nde Güven Artırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek amacıyla Atina'da bulunan heyetimiz, Yunanistan Heyetinin Başkanı Nikos Zachariadis ile bir görüşme yaptı." - ANKARA

Kaynak: İHA