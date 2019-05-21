Msb: "Ege Denizi'nde Güven Artırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları Başta Olmak Üzere İşbirliğini...
MSB: "Ege Denizi'nde Güven Artırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek amacıyla Atina'da bulunan heyetimiz, Yunanistan Heyetinin Başkanı Nikos Zachariadis ile bir görüşme yaptı.
MSB: "Ege Denizi'nde Güven Artırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek amacıyla Atina'da bulunan heyetimiz, Yunanistan Heyetinin Başkanı Nikos Zachariadis ile bir görüşme yaptı." - ANKARA
Kaynak: İHA