Msb: "Ege Denizi'nde Güven Artırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları Başta Olmak Üzere İşbirliğini...

Msb: "Ege Denizi'nde Güven Artırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları Başta Olmak Üzere İşbirliğini...

MSB: "Ege Denizi'nde Güven Artırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek amacıyla Atina'da bulunan heyetimiz, Yunanistan Heyetinin Başkanı Nikos Zachariadis ile bir görüşme yaptı.

Msb:

MSB: "Ege Denizi'nde Güven Artırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek amacıyla Atina'da bulunan heyetimiz, Yunanistan Heyetinin Başkanı Nikos Zachariadis ile bir görüşme yaptı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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