MSB'den Bosna Hersek'teki bir okula Türkçe dershanesi
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MSB'den Bosna Hersek'teki bir okula Türkçe dershanesi

07.01.2021 19:35 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:38
MSB'den Bosna Hersek'teki bir okula Türkçe dershanesi

Mehmetçik, Bosna Hersek'teki bir ilkokula Türkçe dershanesi yaparak yetkililere teslim etti.

Mehmetçik, Bosna Hersek'teki bir ilkokula Türkçe dershanesi yaparak yetkililere teslim etti.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından, "Bosna Hersek'te destek faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bölgede görev yapan Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığımızın, Jablanica İrtibat ve İzleme Timi bölgesinde yapımını tamamladığı Gorani İlköğretim Okulu Türkçe Dershanesi yetkililere teslim edildi." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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