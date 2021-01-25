Mozart gemisinde yaralanan Bahadır Yeşilalan tedavisinin ardından gemiye döndü
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Mozart gemisinde yaralanan Bahadır Yeşilalan tedavisinin ardından gemiye döndü

25.01.2021 23:37 | Son Güncelleme: 25.01.2021 23:40
Mozart gemisinde yaralanan Bahadır Yeşilalan tedavisinin ardından gemiye döndü

Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinde yaralanan Bahadır Yeşilalan, Pont Gentil Hastanesindeki tedavisinin ardından Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız tarafından gemiye uğurlandı.

Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinde yaralanan Bahadır Yeşilalan, Pont Gentil Hastanesindeki tedavisinin ardından Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız tarafından gemiye uğurlandı.

Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskın sırasında yaralanan Yeşilalan'ın, Pont Gentil Hastanesindeki tedavisinin tamamlandığı bilgisini paylaştı.

Paylaşımda, Yeşilalan'ın tedavisinin ardından Büyükelçi Kaygısız tarafından tekrar gemiye uğurlandığı bildirildi.

Kaygısız, gemide hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu mürettebatın cenazesinin nakil işlemlerinin yapıldığı ve kurtulan 3 Türk gemicinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etmişti.

Gemi, Lagos'un 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, dün Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine açıklarında kaçırılan 15 Türk denizciyle ilgili "Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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