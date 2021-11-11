MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKIRKÖY ve Bahçelievler'de motosikletle kapkaççılık yapan 2 şüpheli, yakalandı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - BAKIRKÖY ve Bahçelievler'de motosikletle kapkaççılık yapan 2 şüpheli, yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, kapkaç anları kameralara yansıdı.

Bakırköy ve Bahçelievler'de farklı tarihlerde motosikletli 2 şüpheli 8 defa kapkaç yaptı. Şüpheliler son olarak, Bakırköy'de bir kadının çantasını alarak, kadını yerde sürükledi. Şikayetler üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamk için çalışma başlattı. Şüpheliler Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan Ç.U.Y.(21) ve H.İ.K.(21) isimli kişilerin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerim motosikletle kapkaç yaptıkları anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI

MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI

MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title