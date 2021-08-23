Motosikletler çarpıştı, sürücüler yaralandı
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Motosikletler çarpıştı, sürücüler yaralandı

Motosikletler çarpıştı, sürücüler yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yaralanan motosiklet sürücüleri Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Motosikletler çarpıştı, sürücüler yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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