Motosikletçiler Atatürk'ü anmak için konvoy yaptı
KADIKÖY'de toplanan Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup motosikletli, Atatürk'ü anmak için konvoy yaptı.
10.11.2019 07:45 | Son Güncelleme: 10.11.2019 07:45
KADIKÖY'de toplanan Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup motosikletli, Atatürk'ü anmak için konvoy yaptı.
- İstanbul
Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup motosikletçi, saat 07.00'da Kadıköy İspark Eski Pazarı otoparkı önünde buluştu. Platform üyeleri, Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri astıkları motosikletleriyle Atatürk'ü anmak için konvoy halinde Dolmabahçe Sarayı'na doğru hareket etti.
- İstanbul
Kaynak: DHA