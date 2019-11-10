Motosikletçiler Atatürk'ü anmak için konvoy yaptı

Motosikletçiler Atatürk'ü anmak için konvoy yaptı

KADIKÖY'de toplanan Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup motosikletli, Atatürk'ü anmak için konvoy yaptı.

10.11.2019 07:45 | Son Güncelleme: 10.11.2019 07:45
Motosikletçiler Atatürk'ü anmak için konvoy yaptı
KADIKÖY'de toplanan Platformu üyesi bir grup motosikletli, Atatürk'ü anmak için konvoy yaptı. 

Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup motosikletçi, saat 07.00'da İspark Eski Pazarı otoparkı önünde buluştu. Platform üyeleri, Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri astıkları motosikletleriyle Atatürk'ü anmak için konvoy halinde Dolmabahçe Sarayı'na doğru hareket etti.  

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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