Motosiklet 2 otomobilin arasında böyle kaldı: 2 yaralı
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Motosiklet 2 otomobilin arasında böyle kaldı: 2 yaralı

Motosiklet 2 otomobilin arasında böyle kaldı: 2 yaralı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza şans eseri ucuz atlatıldı.

22.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:27

Motosiklet 2 otomobilin arasında böyle kaldı: 2 yaralı

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza şans eseri ucuz atlatıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 2 otomobil arasında kalan motosikletin sürücüsü ve yanında bulunan eşi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde Çetin Emeç Caddesi kavşağındaki trafik lambalarında meydana geldi. Yapay Şelale istikametinden gelip Çevreyolu istikametine gitmekte olan Süleyman Çulfa'nın kullandığı 07 LIN 52 plakalı motosiklete kırmızı ışıkta beklediği sırada, arkasından gelen Ayşe Demiröz'ün kullandığı 07 FEB 43 plakalı otomobil arkadan çarptı. Otomobilin çarptığı motosiklet, çarpan otomobil ile önünde bekleyen Yusuf Kocaoğlu'nun kullandığı 34 AFE 316 plakalı otomobil arasında sıkıştı.

Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Süleyman Çulfa ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ayşe Çulfa tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet 2 otomobilin arasında böyle kaldı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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