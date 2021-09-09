Motor sporlarında pist sezonu İzmir'de tamamlanacak
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Motor sporlarında pist sezonu İzmir'de tamamlanacak

Motor sporlarında pist sezonu İzmir'de tamamlanacak
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Motor sporlarında Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nda sezon, 11-12 Eylül tarihlerinde İzmir'de tamamlanacak.

Motor sporlarında Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nda sezon, 11-12 Eylül tarihlerinde İzmir'de tamamlanacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) açıklamasına göre, Bitci Teknoloji ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Bitci.Com Pist Şampiyonası'nın son ayak yarışları, hafta sonu İzmir Ülkü Park Pisti'nde yapılacak. Sezonun dördüncü ayak yarışına, Türkiye'nin dört bir yanından sporcular katılacak.

Türkiye Bitci.Com Pist Şampiyonası'nın son ayağında TMFGP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), Kadınlar Kupası, SS300 ve 125 SP sınıfında yarışlar gerçekleştirilecek.

Yamaha Türkiye ve ANLAS firmalarının destekleriyle düzenlenen Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nın da final ayağı, İzmir Ülkü Park Pisti'nde koşulacak. Son ayakta pilotlar, rakiplerinin önünde damalı bayrağı birinci sırada görmenin mücadelesini verecek.

Yarın yapılacak teknik kontrollerin ardından 11 Eylül Cumartesi günü serbest antrenman ve sıralama turlarına geçilecek. Sporcular, 12 Eylül Pazar günü 10 farklı sınıfta kupa için mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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