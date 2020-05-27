Moskova'da karantina uygulaması 14 Haziran'a kadar uzatıldı
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Moskova'da karantina uygulaması 14 Haziran'a kadar uzatıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik uygulanan karantinanın 14 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Moskova'da karantina uygulaması 14 Haziran'a kadar uzatıldı
27.05.2020 22:17 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:25

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik uygulanan karantinanın 14 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Dünya genelinde etkili olan yeni tip korona virüs (Covisd-19) salgından en çok vaka sayısına sahip ilk üç ülke arasında yer alan Rusya'da salgına yönelik mücadele sürüyor. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, kentte uygulanan karantinanın 14 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi. Sobyanin, "Korona virüs nedeniyle 2 hafta önce karantina uygulamasının ilk esnetme etabını geride bıraktık. 300'den fazla büyük şirket işbaşı yaptı. Yarım kalan birçok konut, anaokulu ve ilkokul projesinin yapımına yeniden başlandı. Karantina uygulaması 14 Haziran'a kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

"1 Haziran'dan itibaren karantina uygulamasını esneterek ikinci etaba geçiyoruz" diyen Sobyanin, mağazalar, galeriler, bisiklet yolları ve tekstil atölyelerinin yeniden açılacağını duyurdu.

Öte yandan Rusya'da açıklanan son verilere göre ülke genelindeki korona virüs vaka sayısı 370 bin 680'e, can kaybı sayısı ise 3 bin 968'e yükseldi. Rusya, dünya genelinde en çok korona virüs vakasına sahip 3. ülke konumunda bulunuyor. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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