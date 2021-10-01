Morityus, Kovid-19 nedeniyle kapattığı sınırlarını 18 ay aradan sonra açtı

Hint okyanusundaki ada ülkesi Morityus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mart 2020'den bu yan kapalı tuttuğu sınırlarını uluslararası ziyaretçilere açtı.

Yerel basında çıkan haberler e göre, Morityus'a 18 ay aradan sonra ilk uçuşlar Paris, Londra ve Dubai'den gerçekleşti.

Açılmanın ardından başkent Port Louis'deki Sir-Seewoosagur-Ramgoolam Havalimanı'na 2 bin 99 yolcu indi.

Başbakan Yardımcısı Steven Obeegadoo, 100 bin ailenin geçimini turizmle sağladığına dikkati çekerek, bu açılmanın mecburi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1,3 milyonluk adada nüfusun yüzde 89'u ilk doz Kovid-19 aşısı olurken yüzde 68'i ise aşılarını tamamladı.

1 Ekim itibarıyla aşılarını tamamlanmış ve son 72 saatte yaptırdığı PCR testi negatif çıkan tüm ziyaretçiler ülkeye giriş yapabilecek. Aşısı bulunmayanlar ise belirlenen otellerde 14 gün boyunca karantinada kalacak.

Ulusal havayolu şirketi Air Mauritius'un haftada 60 sefer yapacağı açıklanırken, yetkililer ilk etapta 30 bin turist bekliyor.

Plajları ve turkuaz rengi deniziyle ünlü Morityus, 2019'da 302 bini Fransız 1,4 milyon turist ağırlamıştı.

Ülkede çalışan nüfusunun dörtte birine istihdam sağlayan turizm sektörü gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 24'ünü oluşturuyor.

Salgının başından bu yana 15 bin 695 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Morityus'ta 89 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.