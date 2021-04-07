Modern Pentatlon Dünya Kupası Bulgaristan etabı başladı
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Modern Pentatlon Dünya Kupası Bulgaristan etabı başladı

Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
Modern Pentatlon Dünya Kupası Bulgaristan etabı başladı

Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Bulgaristan etabı bugün başladı.

Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Bulgaristan etabı bugün başladı.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) Tokyo Olimpiyatları'na puan veren 4 dünya kupasından biri olan başkent Sofya'daki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden İlke Özyüksel ve İpek Akşin, finale kaldı. Sıdal Aslan ve Yaren Nur Polat ise elendi.

İlke ve İpek, cuma günü yapılacak final yarışlarında madalya mücadelesi verecek.

Milli sporcular Arda Selçuk, Buğra Ünal ve Yunus Çalışkan ise yarın eleme müsabakalarına çıkacak.

Bulgaristan etabı, 11 Nisan Pazar günü sona erecek.

Milli pentatletler, bu dünya kupasının ardından 15-18 Nisan'da yine Bulgaristan'da 4. UIPM Dünya Kupası'na katılacak.

Sporcuların Tokyo Olimpiyatları'na katılım için kota durumları Macaristan'da mayıs ayında yapılacak Dünya Kupası Finali'nde netleşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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