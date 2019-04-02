Modef Mobilya Fuarı kapılarını açtı

BURSA - Türkiye mobilya trendlerinin sergilendiği 41. İnegöl MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yıl 41. kez gerçekleştirilen MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı başladı. Açılış törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile çok sayıda davetli katıldı.

İTSO Başkanı ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, "41'incisini gerçekleştirdiğimiz fuarımıza iştirak eden herkese teşekkür ediyorum, hepiniz hoş geldiniz. İnegöl özelinde mobilya sektörüyle ilgili fuarını, genelinde İnegöl şehriyle ilgili bayramını gerçekleştiriyor. İnegöl tarım, turizm, köfte şehri, ülke ekonomisine büyük katkılar koyan bir şehir. Fuarımızın en başından bu yana gelişmesinde, oluşmasında, büyümesinde hizmeti geçen bütün başkanlarıma, yöneticilerime ve sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Fuar organizasyonu İnegöl için çok önemli bir organizasyondur. İnegöl'de üretim yapan 160 firmamız bugün bu fuarımıza iştirak ediyor. Fuarımıza girmek için bekleyen yüzlerce firmamız var. İnegöl dışı üretim yapan firmalarımıza fuara alamıyoruz çünkü alanımız yetersiz Mobilya İnegöl için gelecek demek, istihdam demek, ihracat demek, sosyal yaşamı geliştiren bir sektör demek. İnegöl olarak 1,320 milyon dolar ticaret hacim büyüklüğüne ulaşarak Türkiye'de 22. büyük ekonomi olduk, 691 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek Türkiye'nin en büyük 8. ekonomisi olduk. Bu rakamlara katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hindistan Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Shafique Porbanderwala, "MODEF Fuar organizasyonunu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Hindistan mobilya üreticileri olarak ilk kez fuarınızda kendimizi tanıtma imkanına sahibiz. Sizleri tebrik etmek istiyorum. Sizler şu anda ev mobilyası üreten bir şehir olarak Hindistan'ın ihtiyacının yüzde 65'ine hitap edebilirsiniz. 2017 yılında Türkiye'den akıllı şehirler kapsamında 100 kişilik bir delegasyon Hindistan'ı ziyaret ederek ve iş almak için görüşmeler gerçekleştirdiler. 2030 senesine kadar Hindistan, Çin'den sonra 2. büyük ekonomi olmaya aday. Neden Hindistan yükselen bir pazar? Hindistan'ın nüfusunun büyük bir oranı gençlerden oluşuyor" şeklinde konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "41'incisi gerçekleştirdiği fuarımız için bir arada bulunuyoruz. 41 kere maşallah. Bu şehirde üreten, tasarımlar gerçekleştiren, satıcısından boyacısına, üreten, pazarlayan, istihdam oluşturan tüm işletmecilerimize, sektör başkanlarımıza teşekkür ediyorum. En büyük emek ve gayret onlarındır" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Doğduğum, büyüdüğüm, ticaret yaptığım bu şehrin bize büyük destek vermesi de ayrı mutluluktur. Artık konuşma değil icraat zamanı. Yapacağımız çalışmalarla şehirlerimizi daha iyi standartlara getireceğiz. İnegöl, 1 milyar dolardan fazla ticari hacme sahip olan bir şehirdir. Çok güzel işlere imza atan bir şehir" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu benim altıncı İnegöl ziyaretim. Her gelişimizde hayırlı işler için geldik. Odamızın yeni hizmet binası için de buradaydık, 125. Yıl kutlaması için de buradaydık. Bugün de aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Pazar günü yapılan seçim sonuçları da ülkemize ve milletimize hayırlar getirsin. Seçilen başkanlarımızı kutluyorum. Seçimler geride kaldı. 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalıdır. Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok iş var. Ekonomiye odak alabileceğimiz, temelleri daha çok güçlendirebilecek yapısal reformları hayata geçireceğimiz bu dönem ülkemiz için önem taşıyor. Feyiz ve bereketin arttığı mirac kandilindeyiz. Mirac, Müslümanlar için kendine çeki düzen verme vaktidir. Bizler de bu fırsatı değerlendirerek Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in yolundan giderek kötü düşünce ve düşmanlıklardan kalplerimizi temizleyelim. Günümüzde sadece üretmek yetmiyor. Ürettiğinizi marka haline getirip dünyaya açmak, tanıtmak lazım. İnegöl de bu vizyonla hareket ediyor. Bu fuarla hem şehrinize hem de kendi değerlerinize sahip çıkıyorsunuz. Artık İnegöl denince akla ilk olarak hem köfte hem de mobilya geliyor. Oylat kaplıcalarıyla İnegöl önemli bir turizm merkez. Burada kat edeceğimiz çok mesafe var. Tekstil de şehrimizin ekonomisine büyük katkı sağlamıştır ama mobilya İnegöl için olmazsa olmazdır. İnegöl 1 asırdır mobilya üretiyor. Orman ürünleriyle başlayarak bunu mobilyaya dönüştürdü. TOBB olarak mobilya sektörümüzün her zaman yanında olduk ve destek verdik. KDV indirimi 30 Haziran'a kadar uzatıldı, o tarih geldiğinde piyasaların durumuna göre tekrar hükümetimize taşıyabiliriz. Asıl olması gereken bu indirimin kalıcı olmasıdır" dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da, "Yoğun bir rekabetin yaşandığı günümüzde etkin bir tanıtım stratejisinin izlenmesi gerektiği herkes tarafından kabul görür. Sadece kaliteli mal üretip pazara sürmek rekabette üstünlük sağlayamaz. Ürününü tanıtıp satabilmek için marka imajı oluşturmaya yönelik çalışmalar zaruri hale gelmiştir. Bu, pazarlamada çağdaş yöntemler kullanmaktan geçer. Fuarlarda firmalar ürünlerini ve markalarını tanıtma fırsatı bulmakta, yeni iş imkanı oluşturarak ekonomiye yeni açılımlar kazandırmaktadırlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA