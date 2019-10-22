Mobilya atıklarından üretilen oyuncaklar çocuklara hediye edildi

22.10.2019 12:38

MÜSİAD İnegöl Şubesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin mobilya atıklarından ürettiği oyuncaklar, kırsal Çayyaka Mahallesi'ndeki ilkokulda öğrencilere hediye edildi.

Kurumlar arasında yapılan protokol kapsamında MÜSİAD öncülüğünde mobilya sanayisinde kullanılmayan kumaş, sünger, ahşap gibi atıklar toplanarak liseye gönderildi.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri, bu atıklardan dolgu ve ahşap oyuncaklar üretti. Bu kapsamda yapılan yarışmada birincilere 750, ikincilere 500, üçüncülere 250'şer lira olmak üzere iki kategoride 6 öğrenciye toplam 3 bin lira ödül verildi.

Çayyaka İlkokulunda 23 öğrenciye hediye edilen oyuncakların dağıtım töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil İbrahim Zengin, "Ülkemizin güzide kuruluşu MÜSİAD'a bu anlamlı çalışma için teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.



MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Mehmet Döngel ise şunları söyledi:

"Haziran ayında başlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından mobilya geri dönüşümlerinden yapılan oyuncaklar ile öğrenciler için farklı hediyelerinden oluşan paketleri teslim etmek için buradayız. Yapmış olduğumuz çalışmanın karşılığını çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu gördükçe ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu çalışmada bizimle birlikte olan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin idareci ve öğrencilerine de teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA