MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçına hazır
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MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçına hazır

01.01.2021 18:17 | Son Güncelleme: 01.01.2021 18:20
MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçına hazır

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe Tesisleri'nde kulüp antrenörü Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, daha sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalıştığı ifade edildi.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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