Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu'nun tacı elinde kaldı!
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Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu'nun tacı elinde kaldı!

Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu'nun tacı elinde kaldı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Magazin tarihine adını yazdıran ve her sene düzenlenen Miss Turkey Güzellik yarışması koronavirüs nedeniyle iki yıldır düzenlenemedi. Güzellerin yalnızca bir yıl ellerinde tutabildikleri tacı, Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu, iki yıldır pandemi sebebiyle devredemeyip Miss Turkey tarihinde ilke imza atmış oldu.

Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, güzellik tacını taktıktan sonra tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını ile karşılaştı. Pandemi sebebiyle 2020'de yarışma düzenlenemeyince Rasimoğlu, tacı iki sene elinde tutmaya devam etti. Normal şartlarda bir yıl süren taç seremonisinde alışılmışın dışına çıkarak iki yıldır elinde tuttu ve adını ilklere yazdırdı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Simay, aynı zamanda oyunculuğa da sıcak bakıyor.

Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu'nun tacı elinde kaldı!

Kaynak: Snob Magazin

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