Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu'nun tacı elinde kaldı!

Magazin tarihine adını yazdıran ve her sene düzenlenen Miss Turkey Güzellik yarışması koronavirüs nedeniyle iki yıldır düzenlenemedi. Güzellerin yalnızca bir yıl ellerinde tutabildikleri tacı, Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu, iki yıldır pandemi sebebiyle devredemeyip Miss Turkey tarihinde ilke imza atmış oldu.