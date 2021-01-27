Mislicom 3.Lig Siirt İl Özel İdaresi Spor- Bayrampaşa Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Siirt İl Özel İdaresi Spor- Bayrampaşa Spor maçıdır. Peki Siirt İl Özel İdaresi Spor- Bayrampaşa Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. ligde 18. hafta maçları oynanacak.Bugünkü maçlardan birisi de Siirt İl Özel İdaresi Spor- Bayrampaşa Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - BAYRAMPAŞA SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Siirt İl Özel İdaresi Spor- Bayrampaşa Spor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - BAYRAMPAŞA SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Siirt İl Özel İdaresi Spor- Bayrampaşa Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - BAYRAMPAŞA SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Siirt'te oynanacak.

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - BAYRAMPAŞA SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SÜLEYMAN BAHADIR(Hakem)

SEMİH KOCAMAN(1. Yardımcı Hakem)

ADEM MAZLUM(2. Yardımcı Hakem)

ENGİN FERİK(Dördüncü Hakem)

MEHMET GÜVEN(Gözlemci)

BURAK UĞURLU(Temsilci)