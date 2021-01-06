Mislicom 2.Lig Hekimoğlu Trabzon - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Hekimoğlu Trabzon - Ankara Demirspor maçıdır. Peki Hekimoğlu Trabzon - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Hekimoğlu Trabzon - Ankara Demirspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

HEKİMOĞLU TRABZON - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hekimoğlu Trabzon - Ankara Demirspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

HEKİMOĞLU TRABZ0N - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hekimoğlu Trabzon - Ankara Demirspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

HEKİMOĞLU TRABZ0N - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da oynanacak.

HEKİMOĞLU TRABZ0N - ANKARA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SEMİH KURT(Hakem)

TURGUT EVRAN(1. Yardımcı Hakem)

MURAT TAŞÇIKAR(2. Yardımcı Hakem)

OKAN KAYATAŞ(Dördüncü Hakem)

ÖZKAN SARIOĞLU(Gözlemci)

HÜSEYİN ÇAPKIN(Temsilci)

VEYSEL AYDOĞAN(Temsilci)