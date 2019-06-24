"Mısır Sina'da bir kum tanesi için bile taviz vermeyecek"

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, "Mısır'ın Sina Yarımadası'nda bir kum tanesi için bile taviz vermeyeceğini" söyledi.

Mısır ve Rusya arasında "2 artı 2" görüşmelerine katılmak üzere Moskova'da bulunan ve Arapça yayın yapan Rusya el-Yevm televizyonuna mülakat veren Dışişleri Bakanı Şükri, ABD yönetimi tarafından önerilen "Yüzyılın Anlaşması" planının bir parçası olarak değerlendirilen Manama ekonomi çalıştayı konusundaki soruları cevapladı.

ABD yönetiminin girişimleri çerçevesinde Sina Yarımadası'nın Filistin devleti için alternatif olduğu şeklindeki soruya Şükri, "Bu konu Mısır devletinin bütün kurumları tarafından reddedildi ve mesele tamamen kapandı. Mısır Sina'da bir kum tanesi için bile taviz vermeyecektir. Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki egemenliğine gölge düşürebilecek herhangi bir durum yoktur." dedi.

Manama ekonomi çalıştayında Mısır'ın Sina Yarımadası'na yatırım planlarının da yer aldığı şeklindeki soruyu ise Şükri, Sina Yarımadası'ndaki yatırımların Mısır ve diğer yatırımcı ülkeler arasındaki ikili ekonomik ilişkilerle ilgili olduğunu, bunun Filistin meselesi ile her hangi bir bağlantısının bulunmadığını söyledi.

Mısır'ın Manama Çalıştayı'na katılımını da değerlendiren Şükri, Mısır'ın projeyi kabul ettiği için değil, durum değerlendirmesi için çalıştaya katıldığına dikkati çekerek, Mısır'ın Filistin meselesi ile ilgili bütün konularla yakından ilintili olduğunun altını çizdi.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA