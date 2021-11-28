Mısır'da "terörle mücadele" kapsamında tahliye edilen bölgelerde halk evlerine dönüyor

Mısır'ın Sina Yarımadası'nın kuzeydoğusunda yer alan bazı köylerden 5 yıl önce "terörle mücadele" kapsamında tahliye edilen halkın, bölgenin terörden temizlenmesinin ardından evlerine geri döneceği açıklandı.

Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Muhammed Abdulfadil, yaptığı yazılı açıklamada, Sina Yarımadası'ndaki Şeyh Zuveyd bölgesinde yer alan Ez-Zuhayr, Ebu el-Arac ve Ebu Rifai köylerinin terörden temizlendiğini ve söz konusu köylerden tahliye edilen halkın evlerine dönebileceğini belirtti.

Açıklamada dönüşlerin ne zaman başlayacağına ilişkin tarih vermeyen Abdulfadil, bölgede hayatın yeniden normale dönmesi için evlerine dönecek olan halka gerekli sosyal hizmetlerin sunulması yönünde talimat verdiğini aktardı.

Abdulfadil, söz konusu bölgelere yetkililer tarafından günlük olarak ziyaretlerin gerçekleştirileceğini, halkın istek ve arzularının dinleneceğini de kaydetti.

Mısır'da yaklaşık 5 yıl önce Kuzey Sina'da bazı köyler tahliye edilmiş ve yapılan resmi açıklamada, bu tahliyenin bölgenin terörden temizlenmesi kapsamında geçici olarak gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri

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