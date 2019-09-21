Mısır'da Sisi karşıtı gösteriler

21.09.2019 14:33

Mısır'da başkent Kahire dahil bazı şehirlerde Cumhurbaşkanı Sisi aleyhinde gösteriler düzenlendi. Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti.Mısır'da başkent Kahire dahil bazı kentlerde düzenlenen gösterilerde Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi istifaya davet edildi.



Sürgünde yaşadığı İspanya'dan Sisi'ye muhalefet eden Mısırlı iş adamı Muhammed Ali'nin cumhurbaşkanı ve orduyu yolsuzlukla suçlayarak halkı sokağa çıkmaya çağırmasının ardından düzenlenen gösteriler Cuma gecesi gerçekleşti.



Başkent Kahire'deki eylem, Arap Baharı'ndaki gösterilerin merkezi olan Tahrir Meydanı'nda düzenlendi. Bölgedeki AFP muhabiri, polisin onlarca göstericinin katıldığı eyleme biber gazıyla müdahale ettiğini ve en az beş protestocunun gözaltına alındığını bildirdi.



Reuters'a konuşan görgü tanıkları da olaylarda gözaltına alınan göstericiler olduğunu belirtti.



Sosyal medyada yayınlanan video ve fotoğraflara göre, Mısır'da Cuma gecesi Kahire dışında İskenderiye ve Süveyş dahil bazı kentlerde de düşük katılımlı gösteriler düzenlendi.



Mısır'da 2013 yılında Muhammed Mursi'nin devrildiği askeri müdahaleye öncülük eden eski general Sisi, 2014'te katılım oranının yüzde 50'nin altında kaldığı seçimde oyların yüzde 97'sini alarak cumhurbaşkanı seçildi. Dört yıl sonra ise Sisi destekçisi olan bir adaya karşı yarıştığı seçimi aynı oy oranıyla kazandı. Ancak Sisi'nin popülaritesi son dönemde ekonomik kemer sıkma önlemleri nedeniyle azaldı.



