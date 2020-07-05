Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 63 kişi daha yaşamını yitirdi
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63 artarak 3 bin 343'e yükseldi.
05.07.2020 23:55 | Son Güncelleme: 06.07.2020 00:04
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63 artarak 3 bin 343'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 63 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1218 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 343'e, vaka sayısının da 75 bin 253'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca 623 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 20 bin 726'ya ulaştığı aktarıldı.
Kaynak: AA