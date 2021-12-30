Minik Asiye, balon tekniğiyle saçlarına kavuşacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull cinsi köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ve hastanede doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaraların izini hep taşıyacağını belirterek, tedavinin ilerleyen sürecinde balon tekniğiyle saçlarına kavuşmasının mümkün olacağını söyledi.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki Asiye'ye ileri düzeyde tedaviler uyguladıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da kendileriyle sürekli irtibatta olduğunu söyledi.

Asiye'yi, Prof. Dr. Ömer Özkan ve 10 kişilik ekibin ameliyat ettiğini aktaran Özkan, "Çok ciddi yaralanması vardı. İlk girişimlerimiz doku eksikliklerini onarmaktı. Aksi halde daha ciddi şeylerle yüz yüze gelecektik. İlk ameliyatı hayati risk teşkil ediyordu ve bu operasyonu sorunsuz yapmayı başardık." diye konuştu.

"Elimizden geleni yapıyoruz"

Antalya'ya geldiğinde Asiye'nin kendinde olmadığını dile getiren Özkan, şu anda genel durumunun iyi olduğunu ve serviste takip edildiğini anlattı.

Asiye'nin ilerleyen süreçte başka ameliyatlara ihtiyacı olabileceğini ifade eden Özkan, "Saçlı derisini onarmak için de başka ameliyatlar planlandı. Kafasında bazı organları açıktaydı, onları kapatmaktı ilk amacımız. Bu açıdan kafatası ve beyinle iştiraklı bazı yerler vardı. Sırtından alınan dokular mikro cerrahi olarak kafa bölgesine nakledildi. Yapılan dokular uyum sağladı, sağlıklı görünüyor." dedi.

Doku naklinin organ naklinden çok farklı bir yöntem olduğuna değinen Özkan, tedavinin uzun bir süreç olacağını dile getirdi. Minik Asiye'nin saldırının izlerini vücudunda, saçlı derisinde, yüzünde taşıyacağını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Bunu en aza indirgemek için elimizden geleni yapıyoruz. Eğer yüz felci yoksa saçlı derisine yönelik operasyonlara başlanacak. Kız çocuğu olduğu için saç daha ön planda. Bu anlamda saçı için bir şeyler yapılıyor. Bir yılın sonunda daha farklı bir Asiye ile karşılaşacağız. Yine de çok dikkatli bakıldığında maalesef o saldırının izlerini görmek mümkün olacak. Saç nakli için balon tekniğini uygulayacağız. O balon tekniğiyle orijinal olan saçlarını genişleterek o bölgeyi olmayan bölgeye kaydıracağız. Plastik cerrahide buna 'zenginden al fakire ver' felsefesi deniyor. Bunu uygulayacağız."

Özkan, plastik cerrahi ameliyatların uzun süreçli, birkaç seans gerektiren ameliyatlar olduğunu, hepsinin risk taşıdığını sözlerine ekledi.

Olay

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

Kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

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