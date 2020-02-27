Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Suriye'nin İdlib kentinde 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını" bildirdi.
27.02.2020 01:33 | Son Güncelleme: 27.02.2020 01:33
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Suriye'nin İdlib kentinde 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını" bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com