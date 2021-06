Milli okçular, Okçular Vakfı'nda buluştu

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek Okçuluk Milli Takımı, 'Milli Okçular Buluşması' programı kapsamında Okçular Vakfı yöneticileriyle bir araya geldi. Programda konuşan Bilal Erdoğan, "Ülkemiz okçulukta bir yükseliş içinde. Yasemin ve Mete olimpiyat kotasını aldılar. Temmuz ayında da ülkemizi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecekler" dedi.

Erdoğan: "Ülkemiz okçulukta yükseliş içinde"

Okçuların üstlerine düşenin en iyisini yapacaklarını söyleyen Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, "Ülkemiz okçulukta yükseliş içinde. Yasemin ve Mete olimpiyat kotasını aldılar. Bu ay devam eden müsabakalar da var, onlara da katılacaklar. Temmuz ayındaki olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Bugün Okçular Vakfı'nda federasyon ve okçular başkanımızla birlikte bütün milli takımı ağırladık. Zaman zaman bir araya geliyoruz. Dünyanın en eski okçuluk merkezi diyebileceğimiz Okmeydanı'ndan, Tokyo'ya olimpiyat başarısı için ülkemizi temsil edecek olan başarılı arkadaşlarımızı dinlemek ve motive etmek için buradayız. Onlar da en iyi şekilde üstlerine düşenin en iyisini yapacaklar" şeklinde konuştu.

Yıldız: "Her şey onların başarıları için"

Maddi ve manevi her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "En büyük onuru okçu kardeşlerimizin elde ettiği başarılarla bu gururu yaşayacağız. Maddi ve manevi her türlü desteğimiz okçularımızla birlikte olacak. Onların Tokyo'da, dünyanın her yerinde göğüslerindeki ay-yıldızlı bayrağımız iftihar vesilemiz olacak. Her şey onların başarıları için bu milletin en güzel şekilde temsil edilmesi için. Okçular Vakfı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye gayret edecek" dedi.

Altın madalyayla tekrar döneceklerini ifade eden milli sporcu Mete Gazoz, "Ben çok mutluyum. Tokyo'yla ilgili hedefimiz altın madalya. 47 gün sonra altın madalyamızla birlikte buraya tekrardan geleceğiz" diye konuştu.

İyi sonuçlarla döneceğine inandığını belirten milli sporcu Yasemin Ecem Anagöz de, "Ülkemiz adına altın madalyayla dönmeyi çok istiyoruz. 8 senedir takım arkadaşlarım ve bende doğru şekilde çalışarak doğru sonuçlar elde etmeye başladık. Daha da iyi sonuçlarla döneceğimize inanıyoruz" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı