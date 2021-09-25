Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ile yazı gönderdi: Eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz - Haberler
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Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ile yazı gönderdi: Eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ile yazı gönderdi: Eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 81 il milli eğitim müdürlüğüne, "Kullanılabilecek Eğitsel Materyaller" konulu resmi yazı gönderildi. Yazıda, "Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz" maddesi hatırlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 il Milli Eğitim müdürlüğüne gönderilen resmi yazıda, öğrencilere okutulacak olan kitap ve diğer eğitim araçlarının belli olduğu ve bunun dışında herhangi bir ek kaynak alımının yasak olduğu, bu konuda yapılan uyarılara rağmen velilerden şikayet geldiği belirtildi.

Yazıda velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçılması gerektiği belirtildi.

Söz konusu resmi yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlığımıza bağlı okullarda okutulacak olan ders kitapları ile diğer eğitim araçları, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilerek Tebliğler Dergisinde yayımlanmaktadır. İlgili Yönetmeliğin 'Öğrencilere Aldırılmayacak Kitaplar' başlığı altında yer alan 37'nci maddesinde; 'Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz' denilmektedir. Söz konusu madde hükmüne ve daha önceden yapılan uyarılara rağmen bakanlığımıza ulasan dönütlerden okullarımızda yardımcı materyallerin (öğrenci çalışma kitabı, öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı ve elektronik ortamdaki her türlü ders araçları) sınıf içerisinde kullanıldığı bu materyallerden ödev verildiği ve dolayısıyla velilerin de eğitim materyallerini almaya mecbur kaldıkları anlaşılmaktadır. Öğrenme-öğretme süreçlerinde uygun eğitsel materyal kullanımı; öğrencilerin bilgileri hatırlaması, pekiştirmesi, öğrenmelerinin kolaylaşması ve zenginleşmesi, derse katılımlarının artması açısından önemli katkılar sunmaktadır. Bu nedenle, öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders kitaplarının yanında öğrenme-öğretme sürecine destek olmak için birbirinden farklı eğitsel özellikleri ile amaçları olan ve yazımız eki listede detayları bulunan yardımcı kaynaklar bakanlığımız tarafından yayımlanıp kullanıcıların erişimine açılmaktadır. Bakanlığımızca öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders kitapları ve Ek listede yer alan yardımcı kaynakların dışındaki diğer materyallerin; okullarda/kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmasına izin verilmemesi ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir. Bu kapsamda yönetici ve öğretmenlerimizin konu hakkında bilgilendirilmeleri hususunda gereğini rica ederim."

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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