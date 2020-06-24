Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilkokul düzeyinde hazırlanan "Arkadaş" adlı yaz tatili kitabını tanıttı
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilkokul düzeyinde hazırlanan "Arkadaş" adlı yaz tatili kitabını tanıttı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilkokul düzeyinde hazırlanan "Arkadaş" adlı yaz tatili kitabını tanıttı -Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: -"İlkokul çocuklarının yaz aylarında dikkatlerini çekebilecek 'Arkadaş' kitabıyla; bizim ders işleyişine, müfredata yaklaşımımızı ortaya koyan;

24.06.2020 13:24 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:33

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilkokul düzeyinde hazırlanan "Arkadaş" adlı yaz tatili kitabını tanıttı

-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

-"İlkokul çocuklarının yaz aylarında dikkatlerini çekebilecek 'Arkadaş' kitabıyla; bizim ders işleyişine, müfredata yaklaşımımızı ortaya koyan; özgün ve orijinal bir eser ortaya çıktı"

-"EBA'ya olan yoğun ilgi, tıklanma sayısı, bir eğitim sitesi olarak dünyada üçüncü sıraya yükselmemiz oldukça dikkat çekici"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İlkokul çocuklarının yaz aylarında dikkatlerini çekebilecek 'Arkadaş' kitabıyla, bizim ders işleyişine, müfredata yaklaşımımızı ortaya koyan, özgün ve orijinal bir eser ortaya çıktı. İlkokul öğrencilerimizin tamamına ulaştırma fırsatımız olacak. Bu çerçevede yaklaşık olarak 22 bin 700 civarı okulumuzda yer alan 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencimize tek tek ulaştırılacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencileri için hazırlanan "Arkadaş" adlı tatil kitabını Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda tanıttı. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplantılara ara verildiğini hatırlatarak, okullarda uzaktan eğitim sürecinde EBA alt yapısıyla yoğun bir döneme girildiğinin altını çizdi. Uzaktan eğitim konusunda gelinen noktayı yakından takip ettiklerini belirten Bakan Selçuk, gelecek dönem için çalışmaların devam edeceğinin sinyallerini verdi.

"5 milyon 230 bin civarındaki öğrencimize tek tek ulaştırılacak"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkartılan "Arkadaş" adlı tatil kitabının ilkokul çocuklarının yaz aylarında dikkatlerini çekebilecek bir nitelikte olduğunu vurgulayan Selçuk, "Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin hatta yurt dışında yaşayan Türklerin, EBA'ya olan yoğun ilgisi, tıklanma sayısı, bir eğitim sitesi olarak dünyada üçüncü sıraya yükselmemiz oldukça dikkat çekici. Bu sürecin ince ince işlenip sürdürüldüğünü de görüyoruz. İlkokul çocuklarının yaz aylarında dikkatlerini çekebilecek 'Arkadaş' kitabıyla, bizim ders işleyişine, müfredata yaklaşımımızı ortaya koyan, özgün ve orijinal bir eser ortaya çıktı. İlkokul öğrencilerimizin tamamına ulaştırma fırsatımız olacak. Bu çerçevede yaklaşık olarak 22 bin 700 civarı okulumuzda yer alan 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencimize tek tek ulaştırılacak" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerin yazın yapacakları çalışmalar yer alıyor"

İlkokul düzeyinde birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan kitapta öğrencilerin elde edecekleri kazanımlardan bahseden Selçuk, "Gerçek hayatla müfredat ilişkisini ortaya koymak ve çocuğu, müfredat açısından baktığımızda hayatla ilişkilendirmek adına davetimizdir. Bu çalışmaya tatil kitabı diyebiliriz. Öğrencilerin yazın yapacakları çalışmalar yer alıyor. Her yaş grubuna kendi alanından sesleniyor. Birinci sınıf kitabında; oyun ve arkadaşlar var. Yani, 'oyun çocuğu' dediğimiz birinci sınıftaki öğrencilerimize oyun üzerinden bir yaklaşım söz konusu. İkinci sınıftaki çocuklarımıza, sosyal yaşamla ilgili bir paylaşım söz konusu. Üçüncü sınıfta merak ve macera var. Dördüncü sınıfta ise iletişim becerileri ağırlıklı söz konusu" ifadelerine yer verdi.

Kitapları kendi içinde ayrıntılı bir şekilde değerlendiren Selçuk, birinci sınıf "Arkadaş" kitabı için, "Birinci sınıfa baktığımızda, saklambaç oynayan çocuklar, metinde saklanan noktalama işaretlerini buluyor. İp atlayan sonuçlar, ritmik saymayla ip atlama arasındaki ilişkiyi öğreniyor. Sayışmaca yapan çocuklar, kelimeleri hecelemeyi öğreniyor. İsim-Şehir oyunu oynayan çocuklar alfabeyi tekrar ediyor. Sıcak soğuk oynayan çocuklar zıt kavramları öğreniyor. Seksek oynayarak cümle kuruyor, köşe kapmaca oynayarak geometrik şekillerle tanışıyorlar" dedi.

İkinci sınıf "Arkadaş" kitabının insan ilişkileri ve yardımlaşmayı öne çıkardığını belirten Selçuk, "İnsan ilişkilerinin neden önemli olduğunu, yardımlaşmanın önemini, hediyeleşmenin ne anlama geldiğini öğreniyor, çocuklarımız. Dört işlemle ilgili ne tür çalışmalar sosyal hayatla ilişkilendirilebilir bunu görüyor ve yer-yön kavramlarını öğreniyor. Bunların tamamı çocuğun, sınıfının öğretim programının içeriğidir. Bunların içinde para hesabı yapmak ve sorumluluk duygusu almak da mevcut" diye konuştu.

Üçüncü sınıf kitabında kahramanın vişne ağacıyla kurduğu arkadaşlık sonucunda, doğayı tanıdığını söyleyen Selçuk, "Kitapta yer alan kahramanımız bir vişne ağacının altında oturuyor ve sadece vişne ağacıyla arkadaşlık ederek doğayı tanıyor. Bu düzeyde kahramanımız; bir ağacın yaşını hesaplıyor, ağacın hasta dalının nasıl budandığını öğreniyor, budanan dallar ve dökülen yapraklarla resimler yapıyor. Kek yapıp, kekin kütlesini hesaplıyor. Vişne topluyor, topladığı vişneyi dağıtıyor. Dağıtırken de göz hakkını öğreniyor. Bazı değerlerle ilgili hususlara da gidiliyor" şeklinde konuştu.

Dördüncü sınıf "Arkadaş" kitabında sakar ve komik bir kahramanın yer aldığını belirten Selçuk, "Dördüncü sınıfta sakar ve komik bir kahraman var. Yazarın hayal gücü ve yönlendirmeleriyle hareket eden bir çocuğumuz var. Yazmanın gücü ne demektir, duygular nasıl ifade edilir, bütçe nasıl hesaplanır, yardımlaşmak için ne tür fikirler geliştirilebilir, dört işlemin gerçek hayattaki karşılığı nedir gibi birçok konuyu ele alınıyor. Bir hikaye üzerinden, bir sınıf düzeyinin kazanımlarının bütünleşik olarak ele alınmasını içeriyor. Burada; Türkçe de var matematik de var sosyal bilgiler dersi de var. Bütünleşik ve ilişkilendirilmiş olarak sunulmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

Her kitabın arkasında görevlerin de yer olduğunu hatırlatan Selçuk, çalışmanın amacını ise şu şekilde aktardı:

"Bizim bu yaklaşımımız çocuklarımızın öykü yoluyla gerçek hayatı tanımaları, değerleri öğrenmeleri, öykünün kahramanı üzerinden kendi hayatlarını mukayese imkanı sunmaları gibi birtakım fırsatlar da sunuyor. Her kitabın arkasında onlarca görev var. Çocuklarımıza yazın yapabilecekleri görevler verildi. Bunlar; uçurtma uçurmak, çekirdek kumbarası yapmak, turşu kurmak, bir kuş yemliği yapmak, meşe palamudu yetiştirmek, nevresim değiştirmeyi öğrenmek gibi."

Yaz tatillerinin eskiden boş zaman gibi algılandığını söyleyen Selçuk, duruma artık öyle bakılmadığının altını çizdi. Çocuklar için yaz tatillerinde asla unutulmayacak içerikler üretildiğini de söyleyen Selçuk, bu çalışmaların etkilerinin de somut olarak görüleceğini belirtti.

"Pandemi sonrasında size sarılmak istiyorum"

"Arkadaş" adlı yaz tatili kitabının tanıtım toplantısının ardından video konferans yoluyla dördüncü sınıf düzeyindeki iki öğrenciyle sohbet eden Selçuk, öğrencilere çeşitli sorular yöneltti.

Daha önceden "Arkadaş" adlı kitabı temin eden ve kısa sürede okuyarak bitiren Nil İdil Günel, öğretmeni ve okul arkadaşlarına selam yollayarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan pandemi sonrası için bir de söz aldı. Günel, Bakan Selçuk'a, "Bana bu kitabı verdiğiniz için çok sevindim. Pandemiden sonra size sarılmak istiyorum" talebinde bulundu.

Okulların kapandığı 19 Haziran sonrasında bol bol kitap okuduğunu, sportif faaliyetler içinde yer aldığını ve satranç oynadığını söyleyen dördüncü sınıf öğrencisi Semih Kaygusuz, "Kitap çok eğlenceli. Bizlere bu kitabı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sercan karakteri çok eğlenceli bir karakter" ifadelerini kullandı.

Kitabın hazırlanma aşamasında bir kısım öğrencilere kitabın okutulduğunu ve alınan dönüt doğrultusunda kitabın hazırlandığını ileten Selçuk, "Türkiye'deki milyonlarca çocuğun elinde bu kitabı görecek olmak beni heyecanlandırıyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilkokul düzeyinde hazırlanan 'Arkadaş' adlı yaz tatili kitabını tanıttı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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